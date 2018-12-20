8 (800) 500-55-43
8 (800) 500-55-43

Мастерская
торговых роботов,
нацеленных на прибыль.

Первые шаги в торговле?

Мало свободного времени?

Сложно контролировать эмоции при торговле?

Нужна более стабильная прибыль и максимальное
снижение риска неудачи?

Существует простое и элегантное решение.

Приличные роботы
- неприличная прибыль!

Используй всю математическую
мощь для получения прибыли!

Верная точка входа
и выхода из сделки

Не пропусти удачный момент
для того, чтобы заработать

Режим работы 24/5

Без обеда и перерыва на сон

Отсутствие эмоций,
влияющих на результат

Роботу неведомы муки
сомнений и переживаний

Автоматическая фиксация
прибыли и ограничение убытка

Уровни takeprofit и stoploss выставляются
автоматически при каждой сделке
в соответствии с алгоритмом

Для того, чтобы стало еще
понятнее и легче

Бесплатный вебинар по роботизированной торговле

Поддержка разработчика.

Ручная настройка роботов под личные потребности

Бонусы и скидки!

Как получить робота

Бесплатно

Зарегистрируйся, пополни счет
и владей роботом.

Покупка

Заплати и владей роботом
полностью.

Склад роботов.

Два уровня – классика от отца-основателя трендов!
  • Создан на фундаментальных законах технического анализа Чарльза Доу
  • Терминал МТ5
  • Целевая доходность более 100% годовых
  • Стабильная работа с 2018 года
  • Трендовая торговля внутри дня
  • Возможна корректировка объема сделок и доходности советника
  • Полностью автоматическая торговля без участия трейдера
  • 24/5
Day Rest – внеси в свой день больше разнообразия
  • Основан на отбойных принципах торговли
  • Терминал - МТ5
  • Целевая среднегодовая доходность 50%
  • Валютные пары: AUD/CAD, EUR/GBP, USD/JPY, EUR/CAD, AUD/JPY, AUD/CHF,
    NZD/USD, AUD/NZD, CAD/CHF, C
  • Таймфрейм D1
  • Время необходимое для торговли: 10 минут в день
  • 24/5
Infinity Profit - Don't worry about a thing, 'сause every little thing gonna be all right (с) B. Marley
  • Робот рассчитан на долгосрочную работу в различных условиях рынка по торговой паре AUDCAD.
  • Терминал МТ5
  • По результатам тестирования на истории советник показывает стабильную прибыль с 2007 года. За четырнадцать лет чистая прибыль составила 11 414$ c депозита 1 000$, это более 1 141% при максимальной просадке 27.63%.
  • Полностью автоматическая торговля без участия трейдера
  • 24/5
Истинный диапазон и канал Кельтнера- разделяй и властвуй!
  • В основе лежат Индикатор истинного диапазона (ATR) и канал Кельтнера
  • Терминал МТ5
  • Возможность открытия сделки по рынку и отложенными ордерами
  • Разделение сделки на 3 ордера с последующей частичной фиксацией прибыли обеспечивает дополнительную безопасность
  • В комплекте уникальный индикатор собственной разработки
  • Полностью автоматическая торговля без участия трейдера
  • 24/5
Заполните анкету

Спасибо, ваша заявка принята. Менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Что-то пошло не так. Заявка не отправлена.

Отправляя заявку, Вы соглашаетесь с

Политика конфиденциальности

Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ, как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.