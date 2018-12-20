Первые шаги в торговле?
Мало свободного времени?
Сложно контролировать эмоции при торговле?
Нужна более стабильная прибыль и максимальное
снижение риска неудачи?
Существует простое и элегантное решение.Приличные роботы
Не пропусти удачный момент
для того, чтобы заработать
Без обеда и перерыва на сон
Роботу неведомы муки
сомнений и переживаний
Уровни takeprofit и stoploss выставляются
автоматически при каждой сделке
в соответствии с алгоритмом
Бесплатный вебинар по роботизированной торговле
Поддержка разработчика.
Ручная настройка роботов под личные потребности
Бонусы и скидки!
Зарегистрируйся, пополни счет
и владей роботом.
Заплати и владей роботом
полностью.
Согласие дано Оператору для совершения следующих действий с моими персональными данными с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, передача третьим лицам для указанных ниже целей, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ, как неавтоматизированными, так и автоматизированными способами.